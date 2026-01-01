Bluefire Giving focuses on churches while Easyfundraising connects shoppers to causes, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees so you keep 100% of every donation.
Bluefire Giving VS Easyfundraising
Bluefire Giving and Easyfundraising take fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Bluefire Giving lacks auctions and raffles, while Easyfundraising only handles shopping donations. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Bluefire Giving and Easyfundraising offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited help whenever you need guidance.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. Bluefire Giving charges $49/month plus card fees on every donation. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping more funds for your mission.
Zeffy offers direct donation tools with forms, peer-to-peer campaigns, and events at zero cost. Easyfundraising focuses on shopping partnerships with limited direct giving options. You get complete fundraising capabilities without needing multiple platforms.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay with no fees. Bluefire Giving lacks digital wallet options, while Easyfundraising doesn't process direct payments. You get modern payment flexibility at zero cost.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help at zero cost. Bluefire Giving limits support to business hours only, while Easyfundraising offers basic UK hours support. You get dedicated help when you need it without paying extra fees.
Small nonprofits need every dollar for their mission. Zeffy eliminates monthly fees and transaction costs that eat into your budget. Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, making it expensive for smaller organizations with limited fundraising budgets.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
