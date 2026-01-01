Bluefire Giving and Cheddar Up help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, recurring giving, and donor management with zero fees — so every dollar donated stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Cheddar Up
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and Cheddar Up takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
Bluefire Giving lacks auctions and raffles, Cheddar Up has no peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything you need for successful fundraising.
Bluefire Giving and Cheddar Up offer email support during business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. While Bluefire charges $49/month plus card fees and Cheddar Up takes processing fees from every donation, Zeffy keeps your full fundraising impact intact through optional donor contributions.
Zeffy offers unlimited support whenever you need it, not just business hours. Unlike Bluefire's limited business-hour support or Cheddar Up's event-focused assistance, our team understands nonprofit needs and provides dedicated help for your mission.
Zeffy provides complete fundraising tools including auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, ticketing, and online stores at zero cost. Bluefire and Cheddar Up lack these features or charge extra fees, limiting your fundraising potential and eating into donations.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. Bluefire charges $49/month plus card fees, while Cheddar Up takes processing fees from every donation plus monthly charges.
With Zeffy, 100% of donations reach your cause. Donors can choose to leave a voluntary contribution to support our platform. Other platforms automatically deduct fees from every gift, reducing your fundraising impact.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
