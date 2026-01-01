Charities Aid Foundation (CAF)

Pricing

$49/month
card fees per gift

N/A
No pricing information available

Processing fees
2.60% + $0.42
Credit/Debit per transaction; E-Check (ACH): 1.00% + $0.42 per transaction

4%
of total donation (including Gift Aid); reduced to 3.5% if charity has CAF Cash Account with CAF Bank. Regular donations: 2% of gross donation (minimum 20p per donation).

Platform fees
N/A
Not explicitly stated (may be included in processing fees)

$0
No platform fees

Monthly fees
$49/month
Subscription plus $10/month minimum

$0
No monthly fees

Value for money
N/A

N/A

Features

Donations
Accept donations with basic processing - includes recurring gifts and donor management but charges processing fees

CAF focuses on corporate giving and donor-advised funds rather than direct online donation processing for small nonprofits.

Ticketing
No event ticketing - Bluefire Giving doesn't offer ticket sales or event management capabilities

CAF doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need separate ticketing software to sell event tickets.

Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer options - basic fundraising pages available but lacks advanced campaign management tools

CAF offers some peer-to-peer giving through workplace campaigns but lacks dedicated fundraising tools for individual supporters.

Auctions
No auction capabilities - Bluefire Giving focuses on donations and doesn't offer auction tools for fundraising events

ActiveCampaign doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to follow up with bidders via email.

Raffles
No raffle functionality - platform doesn't include tools for running raffles or prize-based fundraising

CAF doesn't support raffle or lottery functionality - their focus remains on traditional charitable giving methods.

Online store
No online store features - Bluefire Giving doesn't support selling merchandise or products for fundraising

CAF doesn't provide e-commerce capabilities. Their platform focuses on donation facilitation rather than product sales.

Memberships
Limited membership tools - basic recurring donation setup without dedicated membership management features

CAF doesn't offer membership management tools. You'll need separate software to track member renewals, benefits, and communications.

Donor Management/CRM
Built-in donor tracking and reporting - part of Ministry Brands ecosystem for church management

CAF provides basic donor data but lacks full CRM features. Limited donor segmentation and relationship management compared to dedicated nonprofit platforms.

Emails & Newsletter
Basic email capabilities - requires integration with separate email marketing tools for full functionality

CAF doesn't include email marketing or newsletter tools. You'll need third-party software to communicate with your donors and supporters.

Payment Processing
Processes donations with standard transaction fees - no fee-free option for nonprofits

Processes donations with standard transaction fees - no fee-free option for nonprofits

Payment methods

Credit cards only, no modern payment options

Limited credit cards, no digital wallets or ACH

Credit Card Payments
Supported - Accepts and processes credit card gifts directly from nonprofit websites

Limited support - Available through CAF Donate but with restricted functionality for smaller nonprofits

Apple Pay & Google Pay
Not specified - Digital wallet payment options not mentioned in available information

Not supported - CAF's donation platform doesn't offer modern digital wallet payment options

ACH / Bank Transfers
Not supported - Bluefire Giving focuses on credit card processing for churches and nonprofits

Not supported - CAF focuses on grant-making and donor-advised funds, not direct payment processing

Tap to Pay App
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality mentioned for in-person donations

Not supported - CAF doesn't provide mobile point-of-sale or tap-to-pay capabilities

Customer Support

N/A

N/A Unlimited Support
Bluefire Giving provides limited support during standard business hours with response delays during peak times

CAF provides tiered support based on account type and donation volume, not unlimited for all users Phone Support / Office Hours
Bluefire Giving offers phone support during regular business hours for urgent technical issues only

CAF offers phone support during business hours for registered account holders and partner organizations Webinars
Bluefire Giving provides occasional training webinars for platform setup and donor management best practices

CAF offers educational webinars and training sessions on charitable giving and compliance

Help Center
Bluefire Giving maintains a basic help center with setup guides and frequently asked questions

CAF maintains a comprehensive help center with guides, FAQs, and resources for donors and charities

Email
Bluefire Giving offers email support during business hours for technical questions and account issues

CAF provides email support for account holders and registered charities Bluefire Giving maintains a basic help center with setup guides and frequently asked questions

CAF maintains a comprehensive help center with guides, FAQs, and resources for donors and charities

Email
Bluefire Giving offers email support during business hours for technical questions and account issues

CAF provides email support for account holders and registered charities Bluefire Giving offers email support during business hours for technical questions and account issues

CAF provides email support for account holders and registered charities

Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support during business hours with response delays during peak times

Tiered support based on account type and donation volume, not unlimited access Email and phone support during business hours with response delays during peak times

Tiered support based on account type and donation volume, not unlimited access