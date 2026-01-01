Bluefire Giving focuses on churches while CAF specializes in cross-border giving, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you everything you need to accept gifts online — donation forms, donor management, and receipting — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Bluefire Giving VS Charities Aid Foundation (CAF)
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and CAF takes cuts from corporate partnerships. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Bluefire Giving offers limited business-hour support, and CAF provides tiered help based on donation volume. Zeffy gives unlimited support to every nonprofit.
Bluefire Giving only handles basic donations, and CAF focuses on corporate giving. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. Bluefire Giving charges $49/month plus card processing fees on every donation, which can cost your organization thousands annually.
Every Zeffy user gets unlimited support via email, live chat, and phone during business hours - regardless of your donation volume. CAF limits support based on account type and donation size, leaving smaller nonprofits with less help.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores - all fee-free. Bluefire Giving and CAF focus mainly on donations, requiring you to pay for separate tools for other fundraising needs.
Zeffy is completely free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. Plus, we offer donations, events, auctions, raffles, and memberships all in one platform - not just donations like most competitors.
While Bluefire Giving charges $49/month plus card fees and CAF takes 4% plus fees per gift, Zeffy costs nothing. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your nonprofit keeps 100% of donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
