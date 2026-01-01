Bloomerang and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Zoho CRM
Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing, so you can track relationships and collect gifts in one place without losing money to platform costs.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost, while donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy includes built-in auction, raffle, and ticketing tools alongside donor management, eliminating the need for separate platforms and manual data entry.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut. You get donation forms, payment processing, and donor tracking all in one place without eating into your fundraising dollars.
Unlike Zoho CRM's $20/user/month plus add-ons, Zeffy is completely free with built-in donation forms and payment processing. Zoho requires third-party tools for donations and events, while Zeffy handles everything nonprofits need in one platform.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. You get event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles all at zero cost. Bloomerang and Zoho require separate tools and additional fees for these fundraising activities.
Traditional donor management tools like Bloomerang and Zoho CRM focus only on tracking relationships but charge fees or require expensive add-ons for actual fundraising. Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing, event ticketing, and online stores in one platform.
Bloomerang charges card fees plus 1% platform cuts on every donation, while Zoho CRM costs $20/user/month plus add-ons for basic features. Zeffy offers complete donor management and fundraising tools at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
