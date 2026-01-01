Bloomerang and Veracross help schools track donors and manage fundraising campaigns, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools with zero fees — so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Veracross
💸
Bloomerang and Veracross charge monthly subscription fees before you even raise a dollar. Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission.
💳
Bloomerang and Veracross focus on donor tracking but require separate payment tools for online giving. Zeffy handles both donor management and secure payment processing in one place.
🤝
Bloomerang and Veracross offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited phone and email support to every organization, regardless of size or budget.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut on every donation. You get the same donor tracking and relationship tools without losing money to fees.
Zeffy provides dedicated nonprofit donor management at zero cost, while Veracross charges monthly fees plus card fees per gift and is designed for schools. Our platform focuses specifically on nonprofit donor relationships without the complexity.
Yes, Zeffy combines donation processing and donor management in one free platform. Unlike competitors that charge fees for both services, you get complete donor tracking, payment processing, and relationship management at zero cost.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost, while Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut on every donation. You get donor tracking, relationship tools, and payment processing without losing money to fees.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while Veracross is designed for schools and charges monthly fees plus card fees per gift. You get dedicated nonprofit tools without the complexity or costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
