Bloomerang VS Tessitura

Easy Donor Database
Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking
Pre-filled donation forms
Information not available src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pre-filled donation forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
1%
Card fees + platform cut
$8,000+/month
plus setup fees
Processing fees
2.2% + $0.30
per transaction for credit/debit cards (Visa/MC/Discover); 0.8% + $0.30 per transaction for ACH
0%
(Tessitura charges no transaction fees through their Merchant Services)
Platform fees
1%
fundraising platform fee on all transactions processed through Bloomerang
$8,000+ per month
(quote-based, included in monthly subscription)
Monthly fees
$0
No monthly minimums or hidden fees
$8,000+ per month
(quote-based, varies by organization size and annual revenue)
Value for money
4.6
3.7

Features
4.6/5
Donor-focused CRM with straightforward setup. Minimal training needed to start tracking relationships.
3.7/5
Powerful for arts ticketing but steep learning curve. Requires dedicated staff training and ongoing support.
Donations
Bloomerang focuses on donor management and relationship tracking rather than donation processing. Limited online giving tools.
Tessitura handles donations but focuses primarily on arts organizations with complex ticketing needs rather than general nonprofit fundraising.
Ticketing
No ticketing capabilities - Bloomerang is primarily a donor database and CRM system for nonprofits.
Tessitura excels at ticketing for arts organizations with season subscriptions, reserved seating, and complex pricing structures.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising tools. Some integration options but not a core feature of their donor management platform.
Tessitura doesn't provide peer-to-peer fundraising tools. You'd need additional software to run crowdfunding or peer campaigns.
Auctions
No auction management capabilities. Bloomerang's strength is in donor data and relationship management, not event fundraising.
Tessitura doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
No raffle management features available. Bloomerang specializes in donor relationships, not fundraising events.
Tessitura doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage entries and winners.
Online store
No e-commerce or online store functionality. Bloomerang is built for donor management, not retail operations.
Tessitura includes merchandise sales capabilities, but it's built specifically for arts venues selling tickets, concessions, and branded items.
Memberships
Bloomerang offers basic membership tracking through donor records but lacks dedicated membership management features like renewal automation or member-specific communications.
Tessitura offers comprehensive membership management with tiered levels, renewal tracking, and member benefits administration. Built for arts organizations with complex membership structures and patron relationship needs.
Donor Management/CRM
Bloomerang specializes in donor management with comprehensive tracking, reporting, and relationship management tools designed specifically for nonprofits.
Enterprise-level donor management designed for large arts organizations. Tracks patron history, giving patterns, and engagement across multiple touchpoints. Tracks patron history, giving patterns, and engagement across multiple touchpoints. Limited compared to dedicated email marketing tools - most organizations use separate platforms for robust email campaigns.
Payment Processing
Bloomerang integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees.
Bloomerang integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees. Limited compared to dedicated email marketing tools - most organizations use separate platforms for robust email campaigns.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Bloomerang integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Bloomerang integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods
No payment processing - requires separate gateway
Limited payments - needs third-party setup
Credit Card Payments
Not supported - Bloomerang focuses on donor management and CRM, not payment processing
Limited support - Requires third-party payment processor integration for credit card transactions
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Bloomerang focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Digital wallet payments require additional payment gateway setup
ACH / Bank Transfers
Not supported - Bloomerang focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Tessitura focuses on patron management for arts organizations, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Bloomerang focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - No mobile point-of-sale or tap-to-pay functionality available

Customer Support
4.6/5
3.7/5
Unlimited Support
Bloomerang offers limited support based on plan tier
Tessitura offers tiered support based on subscription level, not unlimited for all users
Phone Support / Office Hours Bloomerang provides phone support during standard business hours
Tessitura provides phone support during standard business hours for subscribers
Webinars Bloomerang offers regular training webinars and educational sessions for users
Tessitura offers specialized training webinars for arts organizations and cultural institutions
Help Center
Bloomerang maintains a comprehensive help center with articles and guides
Tessitura maintains a comprehensive help center with documentation and user guides
Email
Bloomerang provides live chat support during business hours
Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only
Built for arts organizations with tiered support based on subscription level a comprehensive help center with articles and guides</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Tessitura maintains a comprehensive help center with documentation and user guides</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Bloomerang provides live chat support during business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Built for arts organizations with tiered support based on subscription level</p></div></div></div></div></div></div>