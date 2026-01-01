Bloomerang and Tessitura offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Tessitura
💯
Bloomerang charges card fees plus 1% platform cuts, while Tessitura costs $8,000+ monthly. Zeffy gives you donor management, email tools, and reporting at zero cost.
💳
Bloomerang and Tessitura require third-party payment setup and integration work. Zeffy handles all credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay out of the box.
🤝
Bloomerang and Tessitura limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited help through live chat, calls, and webinars whenever you need it.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut. You get donation processing, donor tracking, and email tools in one platform without losing money to transaction fees.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations. Zeffy is free for all nonprofits and includes donor management, fundraising tools, and payment processing that small organizations actually need.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Track donor history, send thank-you emails, and process gifts without paying transaction fees or monthly subscription costs.
Zeffy gives you donor management without the hefty price tag. While systems like Tessitura cost $8,000+ monthly, Zeffy offers donor tracking, email tools, and payment processing for free. You keep 100% of donations.
Zeffy combines donor management with actual fundraising tools in one platform. Unlike traditional CRMs that charge card fees plus platform cuts, you get donor tracking, thank-you automation, and zero-fee donations together.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
