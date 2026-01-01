Bloomerang and Salesforce help you track donors, but both charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Salesforce
💯
Bloomerang takes 1% plus card fees, and Salesforce costs $60 per user monthly. Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission.
💳
Bloomerang and Salesforce require separate payment processors and complex integrations. Zeffy includes all payment methods built-in.
📞
Bloomerang offers tiered support, and Salesforce charges extra for phone help. Zeffy provides unlimited support to every organization at no cost.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees. While Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut on every donation, Zeffy keeps 100% of your funds. You get donor tracking, automated thank-you emails, and detailed giving reports without paying monthly subscriptions or transaction fees.
Zeffy offers everything small nonprofits need without Salesforce's complexity or cost. While Salesforce charges $60 per user monthly plus card fees and requires technical setup, Zeffy provides ready-to-use donor management, online forms, and payment processing at zero cost to your organization.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Unlike Bloomerang or Salesforce that require separate payment processors, Zeffy handles everything from online giving forms to donor profiles and communication tracking, all with zero fees to your nonprofit.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost. Unlike Bloomerang's 1% platform fees or Salesforce's $60 monthly charges, you keep every dollar donated while tracking donor relationships, sending automated thank-yous, and generating giving reports.
Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy's platform. This means your nonprofit pays nothing for donor database management, online giving forms, or payment processing while maintaining complete donor records and communication history.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice