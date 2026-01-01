Bloomerang and ProDon help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Pro Don
💸
Bloomerang and ProDon charge monthly subscription fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Bloomerang and ProDon focus on donor databases but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy handles all your fundraising activities in one place.
🤝
Bloomerang and ProDon offer limited support tiers based on your plan. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of size.
Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools with zero fees. While Bloomerang and ProDon charge monthly subscriptions plus processing fees, Zeffy covers everything from donor tracking to online donations at no cost to your organization.
Zeffy combines donor management with actual fundraising capabilities in one platform. Unlike Bloomerang or ProDon that focus only on tracking donors, Zeffy lets you manage relationships and collect donations seamlessly without paying subscription or processing fees.
Yes, Zeffy tracks donor relationships, manages recurring gifts, and sends automated thank-you emails just like traditional CRMs. Plus, you get event ticketing, online stores, and peer-to-peer fundraising that most donor management platforms charge extra for.
Zeffy eliminates all fees that eat into your donations. While Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing costs, and ProDon stacks monthly subscription fees on top of processing fees, Zeffy covers everything at zero cost to your organization.
Zeffy includes donor tracking, automated thank-you emails, recurring gift management, and detailed donor profiles just like traditional CRMs. Plus you get integrated fundraising tools like event ticketing and online stores that other platforms charge separately for.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
