Bloomerang and Planning Center help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your ministry budget. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and volunteer coordination — all with zero fees so every dollar stays with your church's mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Planning Center
Bloomerang charges 1% plus card fees, Planning Center adds monthly fees on top of processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Bloomerang lacks auctions, raffles, and ticketing. Planning Center missing peer-to-peer, memberships, and stores. Zeffy includes everything you need for fundraising in one platform.
Bloomerang and Planning Center offer tiered support based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges monthly costs plus 1% platform cuts. You get donation tracking, automated receipts, and donor communications without eating into your fundraising budget.
Unlike Planning Center's monthly fees plus card processing costs, Zeffy provides full fundraising tools at zero cost. You can run campaigns, manage donors, and process gifts without budget constraints holding back your mission.
Yes. Zeffy delivers donor tracking, automated communications, and gift management that rivals Bloomerang, but without monthly fees or platform cuts. More money stays with your cause instead of software expenses.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly fees or platform cuts that Bloomerang charges. Track donations, send automated receipts, and build donor relationships while keeping 100% of what you raise for your mission.
Unlike Planning Center's monthly subscription plus processing fees, Zeffy offers donor tracking and fundraising tools at zero cost. Manage your supporters and run campaigns without software expenses cutting into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
