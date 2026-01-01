Bloomerang and LiveImpact both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms with zero fees — so you can focus on building relationships without worrying about software costs eating into your budget.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Live Impact
Bloomerang and LiveImpact charge fees on every donation plus monthly costs. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
Bloomerang and LiveImpact only track donors but can't process donations. Zeffy handles everything from donation forms to donor follow-up in one place.
Bloomerang and LiveImpact limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone and email support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges 2.9% + $0.30 per transaction plus 1% platform fees, and LiveImpact costs $150/month plus card fees. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, email tools, and donor tracking in one platform.
No. Unlike Bloomerang and LiveImpact that require separate payment integrations, Zeffy includes built-in donation forms, credit card processing, ACH payments, and Apple/Google Pay. Everything works together seamlessly without additional setup or monthly fees.
Zeffy combines donor tracking, automated receipts, and giving analytics with actual fundraising tools like donation forms and event ticketing. You get relationship management plus the ability to collect donations, unlike platforms that only track donors but can't process gifts.
Zeffy is completely free with zero platform fees. Bloomerang charges 2.9% + $0.30 per transaction plus 1% platform fees, while LiveImpact costs $150/month plus card processing fees. With Zeffy, you keep 100% of donations and get donor management, payment processing, and fundraising tools at no cost.
Yes. Unlike Bloomerang and LiveImpact that focus only on donor tracking, Zeffy combines complete donor management with built-in donation forms, payment processing, and automated receipts. You can track donor relationships and collect gifts in one platform without needing separate payment processors or additional monthly fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
