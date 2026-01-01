Bloomerang and Little Green Light help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and peer-to-peer fundraising — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Little Green Light
Bloomerang takes 1% plus card fees, Little Green Light charges $45/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Bloomerang and Little Green Light focus on donor databases. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Bloomerang and Little Green Light offer tiered support by plan level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing costs, and Little Green Light costs $45/month plus card fees. You keep 100% of every donation with Zeffy's free platform.
Yes, Zeffy processes all major payment types including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay at zero cost. Bloomerang requires third-party integrations with fees, while Little Green Light doesn't process payments at all.
Zeffy costs nothing - donors can leave voluntary contributions to support the platform. Bloomerang charges monthly fees plus 1% of donations. Little Green Light costs $45/month plus processing fees for every gift received.
Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero cost. Bloomerang charges monthly fees plus 1% of donations, while Little Green Light costs $45/month and requires separate payment processors with additional fees.
Not with Zeffy. We handle donor tracking and payment processing in one platform with no fees. Bloomerang and Little Green Light require third-party payment integrations that add costs and complexity to your fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
