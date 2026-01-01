Bloomerang and Keela both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Bloomerang VS Keela
Bloomerang and Keela charge monthly subscription fees on top of card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Bloomerang requires separate payment processors while Keela charges 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy includes free payment processing with optional donor contributions.
Bloomerang and Keela focus on donor databases but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy handles all your fundraising activities in one platform.
Zeffy charges zero fees for donor management and donation processing. Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing costs, while Keela charges monthly subscription fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. With Zeffy, you keep 100% of donations.
Zeffy includes donor profiles, gift tracking, automated receipts, email campaigns, and donation forms at zero cost. Bloomerang and Keela charge monthly fees for CRM features, then require separate payment processors with additional transaction fees for donations.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges 1% platform fees plus card fees, and Keela charges monthly fees plus transaction costs. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, donation forms, and CRM tools in one platform.
Unlike Bloomerang and Keela that focus only on donor data, Zeffy combines donor management with actual fundraising tools. Track donor history, send targeted emails, and process donations all in one place without paying monthly fees or transaction cuts.
Yes, Zeffy includes donor profiles, gift tracking, automated receipts, and segmented communications just like expensive CRM systems. The difference? You get these features at zero cost, plus built-in donation processing that Bloomerang and Keela require separate integrations for.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
