Bloomerang and EveryAction help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Every Action
🏆
Keep 100% of donations while building stronger donor relationships with tools that actually work for small nonprofits
💸
Bloomerang charges 1% platform fees and EveryAction costs $109/month. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations for your mission.
🧩
Bloomerang lacks auction and raffle tools, while EveryAction requires separate software for events. Zeffy includes donations, raffles, auctions, and ticketing.
🤝
Bloomerang and EveryAction target large organizations with complex needs. Zeffy focuses on small teams with simple, effective donor stewardship tools.
Zeffy gives you everything in one free platform - donor management, payment processing, event tickets, and auctions. Bloomerang and EveryAction charge monthly fees plus transaction costs but require separate tools for payments and events.
Zeffy tracks donor relationships and giving history just like traditional CRMs, but also processes their donations at zero cost. You get complete donor insights without paying $109/month or losing money to platform cuts.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut, while EveryAction costs $109/month plus card fees. With Zeffy, you keep 100% of every donation.
Yes! Zeffy combines donor management with full payment processing - accept credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay at zero cost. Bloomerang and EveryAction require separate payment processors with additional fees.
Zeffy offers complete fundraising tools - donor management, payment processing, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns - all in one free platform. Traditional CRMs focus only on data tracking and charge fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
