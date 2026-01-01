Bloomerang and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Bloomerang VS E Tapestry
💯
Bloomerang and eTapestry charge card fees plus platform cuts or monthly subscriptions. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧰
Bloomerang and eTapestry focus only on donor tracking, requiring separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🚀
Bloomerang and eTapestry require monthly commitments starting at $99. Zeffy lets you start immediately with no upfront costs or contracts.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on all donations. While Bloomerang charges 1% platform fees plus card fees and eTapestry costs $600+ annually plus transaction fees, Zeffy keeps 100% of your donations while providing CRM tools, donor tracking, and automated receipts.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost. Unlike Bloomerang or eTapestry that require separate payment integrations with additional fees, Zeffy tracks donor history, manages relationships, and processes gifts seamlessly in one platform.
Yes, Zeffy provides donor profiles, giving history, automated thank-you emails, and donation analytics without monthly fees. While Bloomerang and eTapestry offer similar features, they cost hundreds annually plus transaction fees that reduce your fundraising impact.
Zeffy charges zero fees on donations, keeping 100% of funds for your mission. Bloomerang takes 1% plus card fees on every gift, while eTapestry costs $600+ annually plus transaction fees. A nonprofit raising $50,000 saves $1,100+ yearly with Zeffy.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost, perfect for small teams. Unlike Bloomerang or eTapestry that require complex setups and ongoing fees, Zeffy offers donor tracking, automated receipts, and relationship management in one simple platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
