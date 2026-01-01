Bloomerang and DonorSearch help you track donors and research prospects, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Donor Search
💸
Bloomerang charges card fees plus 1% platform cuts, while DonorSearch requires custom pricing with card fees per gift. Zeffy charges zero fees on all donations.
🧩
Bloomerang and DonorSearch focus on donor data but can't run auctions, raffles, or sell tickets. Zeffy handles every fundraising method in one platform.
🏦
Bloomerang relies on third-party processors with extra fees, DonorSearch doesn't process payments at all. Zeffy processes donations directly with zero fees.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Bloomerang charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers free donor tracking, automated receipts, and relationship management powered by voluntary donor contributions.
Zeffy automatically captures donor data from your fundraising activities at no cost. Unlike DonorSearch's custom pricing for prospect research, Zeffy builds your donor database organically through actual giving behavior and engagement.
Yes. Zeffy processes donations, tracks donor history, sends automated thank-you emails, and manages relationships all for free. You get complete fundraising and donor management without the monthly subscriptions or transaction fees other platforms charge.
Zeffy gives you complete donor management for free. Track giving history, send automated thank-you emails, and build donor relationships without Bloomerang's monthly subscription fees or transaction costs.
Zeffy builds your donor database naturally through actual donations and engagement at zero cost. Unlike DonorSearch's custom pricing for prospect research, you get real donor data from supporters who actually give to your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
