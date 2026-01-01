Bloomerang and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Donorperfect
💰
Bloomerang and DonorPerfect charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Bloomerang and DonorPerfect focus on donor data but lack fundraising tools like auctions and raffles. Zeffy includes everything you need to raise funds.
🛟
Bloomerang and DonorPerfect limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of donation volume.
Zeffy provides donor profiles, gift tracking, and relationship management without monthly subscription costs. While DonorPerfect charges $99/month and Bloomerang adds 1% platform fees, Zeffy tracks donor history, manages communications, and generates reports at zero cost to your organization.
Yes, plus more. Zeffy tracks donor information, gift history, and communication preferences like traditional donor management tools. But you also get donation forms, event management, and fundraising campaigns built-in, eliminating the need for multiple expensive platforms.
Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools at zero cost. While Bloomerang charges 1% platform fees and DonorPerfect costs $99/month plus card fees, Zeffy tracks donors, processes donations, and manages events without any monthly fees or platform cuts.
Yes. Unlike Bloomerang and DonorPerfect that focus mainly on donor databases, Zeffy combines donor management with built-in donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores. You get everything in one platform without extra fees.
Zeffy costs nothing. While DonorPerfect charges $99/month plus processing fees and Bloomerang takes 1% of every donation, Zeffy provides donor management, fundraising tools, and payment processing at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
