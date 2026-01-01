Bloomerang and ClearView CRM help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Clear View CRM
💯
Bloomerang takes 1% of every donation plus card fees, and ClearView CRM costs $500+ monthly before you even start fundraising. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Bloomerang and ClearView CRM only track donors but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles everything from donor management to event fundraising in one platform.
🤝
Bloomerang and ClearView CRM limit support to business hours and plan tiers. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, because small nonprofits can't wait until Monday morning.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing costs, Zeffy keeps 100% of your donations through voluntary donor contributions.
ClearView CRM costs $500+ monthly plus user fees before processing costs. Zeffy offers donor tracking, online forms, and event management at zero cost, letting you focus funds on your mission instead of software.
Yes! Zeffy processes donations, tracks donor history, sends receipts, and manages relationships in one platform. Unlike donor-only systems, you get complete fundraising tools without monthly fees or transaction costs.
Zeffy combines donor tracking with actual fundraising tools at zero cost. While traditional systems like Bloomerang and ClearView focus only on managing relationships, Zeffy processes donations, sends receipts, and tracks donor history in one platform.
Bloomerang charges 1% platform fees plus card processing costs. ClearView CRM costs $500+ monthly plus $50 per user before processing fees. Zeffy offers the same donor management features with zero monthly fees or transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
