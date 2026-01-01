Bloomerang and CharityEngine offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Charity Engine
Bloomerang charges card fees plus 1% platform cuts, while CharityEngine takes $550 monthly plus fees. Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events.
Bloomerang lacks auction, raffle, and ticketing tools that small nonprofits need. Zeffy includes everything from donation forms to event management in one platform.
CharityEngine requires complex setup and expensive monthly commitments. Zeffy works immediately with simple tools designed for small nonprofit teams.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly fees that drain your budget. While Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut on every donation, Zeffy keeps 100% of your donations with donors having the option to leave a voluntary contribution.
CharityEngine costs $550/month plus card fees, making it expensive for smaller organizations. Zeffy offers the same donor tracking and relationship management tools at zero cost, so you can focus your limited budget on your mission instead of software fees.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Unlike Bloomerang which requires third-party integrations for payments, Zeffy handles everything from online donations to donor tracking without charging platform fees.
Bloomerang charges card fees plus 1% on donations, while CharityEngine costs $550/month plus fees. These costs add up fast for small nonprofits. Zeffy processes donations and tracks donors at zero cost, keeping 100% of your funds for your mission.
Zeffy tracks donor information, giving history, and contact details just like traditional CRMs, but without monthly fees. You get donor profiles, donation tracking, and communication tools in one platform that doesn't eat into your fundraising revenue.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
