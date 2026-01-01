Bloomerang and Breeze ChMS help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Breeze Chms
Bloomerang takes 1% plus card fees, while Breeze ChMS charges $72/month plus processing fees. Zeffy keeps 100% of donations in your hands.
Bloomerang and Breeze ChMS lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy combines donor management with complete fundraising capabilities.
Bloomerang and Breeze ChMS offer basic donor tracking. Zeffy provides detailed donor insights with automated follow-up sequences and stewardship tools.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges card fees plus a 1% platform cut on every donation. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, online stores, and event ticketing all in one platform.
Unlike Breeze ChMS at $72/month plus card fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get robust fundraising tools like auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns that Breeze doesn't offer.
Yes, Zeffy combines donor management with full event capabilities including ticketing, auctions, and online stores. Unlike competitors that require multiple platforms, everything works together seamlessly at zero cost to your organization.
Traditional donor management platforms like Bloomerang and Breeze ChMS charge monthly fees plus transaction costs, eating into your donations. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - track giving history, send communications, and process donations while keeping 100% of what you raise.
Bloomerang charges card fees plus 1% on every donation, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees. With Zeffy, there are no monthly fees or platform cuts - just optional donor contributions. A nonprofit raising $50,000 annually saves over $1,200 compared to these platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
