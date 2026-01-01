Bloomerang and Bonterra offer donor management and fundraising tools, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bloomerang VS Bonterra
💰
Bloomerang and Bonterra charge platform fees on top of card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧰
Bloomerang and Bonterra focus on donor management but require separate tools for events, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🚀
Bloomerang and Bonterra require complex setup and monthly commitments starting at $200+. Zeffy works immediately with no monthly fees or contracts.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while Bloomerang charges 1% platform fees plus card fees and Bonterra costs $200+/month. You keep every dollar donated and get complete fundraising tools, not just donor tracking.
Yes, Zeffy combines donor management with full payment processing at zero cost. Unlike Bloomerang and Bonterra that require third-party integrations for payments, Zeffy handles donations, donor data, and relationships in one platform without fees.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. While Bloomerang and Bonterra focus only on donor data management, Zeffy includes payment processing, event ticketing, and online stores - all at zero cost to your organization.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Bloomerang charges 1% platform fees plus card costs and Bonterra starts at $200+ monthly, you get donor tracking, communication tools, and payment processing without any fees eating into your budget.
Yes, Zeffy tracks donor history, manages relationships, and sends communications just like traditional donor management platforms. The difference is you also get built-in payment processing and fundraising tools, all completely free for your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
