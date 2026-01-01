Blackbaud charges 2.99% plus $600 annually. Raisely takes 4% on every donation. Both platforms eat into your mission funding — $2,900 to $4,000 lost on every $100,000 raised.
Blackbaud VS Raisely
Blackbaud takes 3% plus card fees and requires enterprise contracts. Raisely charges 4% or $99/month to unlock tools. Zeffy gives you donations, events, CRM, and email — 100% free.
Blackbaud sells tools separately and requires technical setup. Raisely gates ticketing, raffles, and auctions behind paid plans. Zeffy includes everything in one platform with zero fees.
Blackbaud requires implementation timelines and IT staff. Raisely limits support to paid customers. Zeffy works right away with free help from nonprofit fundraising experts.
Yes. Zeffy includes ticketing, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles at zero cost. Blackbaud requires enterprise subscriptions for events, while Raisely charges $99/month for peer-to-peer tools.
Absolutely. Zeffy provides free phone, chat, and email support to every user. Blackbaud reserves quality support for $10,000+ contracts, while Raisely prioritizes paid customers starting at $99/month.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, and memberships at zero cost. Both Blackbaud and Raisely charge fees or require paid plans to access the tools you need to run a full fundraising year.
No. Zeffy works right out of the box with no setup required. Blackbaud needs enterprise contracts and technical implementation, while Raisely requires paid plans for full features. You can launch your first campaign in under 30 minutes.
With Zeffy, you keep 100% of every donation with zero fees. Blackbaud takes 2.99-3.5% plus merchant fees, while Raisely charges 4% platform fees. On $10,000 raised, that's $300-400 more for your mission with Zeffy.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
