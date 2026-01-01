Blackbaud charges 2.99% plus $600 annually. Pledge takes 5% if donors don't tip. Both eat into your mission funding — $2,900 to $5,000 lost on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Blackbaud VS Pledge
Blackbaud takes 2.99% plus merchant fees on every transaction, and Pledge charges 2.9% on gifts over $1,000. Zeffy covers all processing costs so 100% of every donation goes to your mission.
Blackbaud requires separate enterprise products for auctions and raffles, and Pledge doesn't offer them at all. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships in one free platform.
Blackbaud sells fundraising tools separately with implementation timelines, and Pledge limits features to paid tiers. Zeffy gives you everything you need to raise money year-round at zero cost.
Yes. Zeffy includes donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores in one platform — all 100% free. Unlike Blackbaud and Pledge that require separate tools or paid add-ons for different fundraising activities, you get everything you need in one place without juggling multiple logins or learning new systems mid-campaign.
Absolutely. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees on donations of any size. While Blackbaud takes 2.99% + fees and Pledge charges on larger gifts plus monthly disbursement costs, you keep every dollar your donors give. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every organization — no contracts required. Our team responds within 2–6 business hours and includes nonprofit fundraising experts who understand your challenges. Unlike competitors that reserve quality support for enterprise clients, we believe every nonprofit deserves real help.
Yes. Zeffy includes donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores in one platform — all 100% free. Blackbaud sells tools separately and Pledge requires paid plans for full features, so you'd pay extra for ticketing, branding, or advanced tools.
Never. Zeffy charges zero fees on gifts of any size, so a $5,000 donation stays $5,000. Blackbaud takes 2.99% + fees on every gift, and Pledge charges 2.9% on donations over $1,000 — that's $145+ lost on larger gifts that should go to your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
