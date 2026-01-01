Blackbaud charges $2,990 on every $100,000 raised plus annual fees. Mightycause takes $1,990. Both platforms charge fees that eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Blackbaud VS Mightycause
Blackbaud takes 2.99% + $0.30 per transaction and Mightycause charges 1.99% + $0.30 per gift. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of every donation, ticket sale, and raffle entry.
Blackbaud requires third-party tools for raffles and stores, and Mightycause doesn't support auctions or merchandise sales at all. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and an online store in one platform with zero fees.
Blackbaud reserves phone support for enterprise contracts starting at $10,000+ and Mightycause limits priority help to paid plans starting at $99/month. Zeffy gives every nonprofit free access to live chat, email, and phone support from day one.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and email tools at zero cost. No upgrades needed, no feature gates. Both Blackbaud and Mightycause require paid plans or enterprise contracts for full functionality.
No. Zeffy works right out of the box with no setup required. Create campaigns in minutes without technical knowledge. Blackbaud requires implementation timelines and IT support, while Mightycause limits support to paid subscribers.
Never with Zeffy. You keep 100% of every donation with zero processing or platform fees. Blackbaud charges 2.99-3.5% plus monthly fees, while Mightycause takes 1.99% per transaction plus asks donors to cover up to 7.9% in fees.
Yes. Zeffy includes built-in auction and raffle tools at zero cost. List items, track bids, set ticket limits, and collect payments — all fee-free. Blackbaud requires enterprise subscriptions for auctions and has no raffle tools, while Mightycause needs third-party integrations for both.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit — no matter your size or budget. Blackbaud reserves quality support for $10,000+ enterprise clients, while Mightycause limits phone support to paid subscribers starting at $99/month.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
