Blackbaud charges 2.99% plus platform fees — $2,990 on every $100,000 raised. GivingFuel takes 2% plus monthly fees — $2,000 plus $108/year. Both eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Blackbaud VS GivingFuel
💰
GivingFuel takes 1-2% per donation plus $9 to $299 per month. Blackbaud charges 2.99% processing fees plus enterprise contracts. Zeffy covers all fees so you keep 100% of what you raise.
🧩
GivingFuel locks event tools and priority support behind premium plans. Blackbaud requires separate products for ticketing, email, and CRM. Zeffy includes donations, events, memberships, and donor management from day one.
🚀
GivingFuel requires setup calls and plan decisions before you launch. Blackbaud needs technical onboarding and implementation timelines. Zeffy lets you create forms, sell tickets, and start fundraising today with real human support at no cost.
Yes. Zeffy gives you donations, events, ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, and donor management with zero fees. Blackbaud and GivingFuel charge monthly subscriptions plus platform fees on every donation, eating into your mission funding.
No. Zeffy works right out of the box with all features included. Blackbaud requires enterprise contracts and IT support for most tools. GivingFuel locks key features like ticketing behind premium plans that cost hundreds monthly.
Yes. Zeffy provides free phone, email, and live chat support to every nonprofit. Blackbaud requires $10,000+ contracts for full support. GivingFuel restricts phone support to premium subscribers only.
Yes. Zeffy lets you sell tickets, manage registrations, and check in guests with zero fees. Blackbaud requires their Altru product with enterprise pricing. GivingFuel restricts ticketing to premium plans starting at $59/month plus platform fees on every ticket.
Yes. Zeffy includes donor tracking, automated thank-yous, and email campaigns in one platform with no fees. Blackbaud sells email tools separately through Luminate Online. GivingFuel offers basic donor management but charges monthly fees for full access.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
