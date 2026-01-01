Blackbaud charges 2.99% plus annual fees for enterprise features. GiveBrite takes 5% from every donation or £10/month to avoid it. Both eat into your mission funding.
Blackbaud VS GiveBrite
Blackbaud requires enterprise contracts and takes 3% per transaction. GiveBrite charges £10/month or 5% per donation. Zeffy covers all fees so 100% goes to your mission.
GiveBrite locks raffles behind paid plans. Blackbaud doesn't offer them at all. Zeffy includes raffle tools with ticket tracking and compliance support at no cost.
Blackbaud requires hardware purchases and merchant account setup. GiveBrite has no in-person tools. Zeffy's tap-to-pay app works on any phone with zero fees.
Yes. Zeffy includes donations, events, ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, CRM, and email tools at zero cost. Blackbaud requires enterprise contracts and separate products, while GiveBrite charges 5% platform fees or £10/month to unlock features.
No. Zeffy works right out of the box — create donation forms and launch campaigns in minutes. Blackbaud requires implementation timelines and technical staff, while GiveBrite needs setup calls and payment gateway approvals.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every organization. Blackbaud reserves quality support for $10,000+ contracts, and GiveBrite limits response times based on your plan tier.
Yes. Zeffy includes auction and raffle tools at zero cost — list items, track bids, and collect payments all in one place. Blackbaud requires their enterprise Altru product with implementation costs, while GiveBrite doesn't offer auctions at all.
No. Zeffy is 100% free with zero platform fees and no monthly subscriptions. GiveBrite takes 5% from every donation unless you pay £10/month, and Blackbaud charges processing fees plus merchant account costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
