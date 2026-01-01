Blackbaud charges 2.99% on every donation plus platform fees. CauseVox requires $250/month for full features. Both eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Blackbaud VS CauseVox
Blackbaud requires $10,000+ contracts and CauseVox charges $250/month for full features. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM at zero cost so your budget goes to your mission.
Blackbaud has no raffle tools and CauseVox requires third-party platforms. Zeffy includes compliant online raffles and 50/50 draws with ticket tracking, winner selection, and zero fees on every entry sold.
Blackbaud charges extra for ACH and CauseVox doesn't offer it at all. Zeffy accepts bank transfers, credit cards, Apple Pay, and Google Pay at no cost so donors can give however they want.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online store — all at zero cost. Both Blackbaud and CauseVox charge monthly fees starting at $99-250/month to access these features, which means you're paying before you even start raising funds.
No. Zeffy works right out of the box — create donation forms and launch campaigns in under 30 minutes. Blackbaud requires enterprise contracts and technical setup, while CauseVox limits full support to paid plans starting at $99/month.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments at zero cost. Blackbaud charges 2.99-3.5% plus hardware costs, while CauseVox only accepts cards and requires separate hardware for in-person giving.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit — no contracts required. Blackbaud limits full support to $10,000+ enterprise clients, while CauseVox restricts phone support and detailed guides to paid plans starting at $99/month.
Yes. Zeffy includes an online store, raffle tools, and auction features at zero cost. Neither Blackbaud nor CauseVox offer built-in stores or raffle tools — you'd need separate platforms and pay additional fees to sell merchandise or run compliant raffles.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
