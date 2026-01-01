BigCommerce and Squarespace help you build online stores, but they charge transaction fees and monthly costs that add up fast. Zeffy gives you everything you need to sell merchandise, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Big Commerce VS Squarespace
💯
BigCommerce and Squarespace charge monthly fees plus card fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your auction or online store actually raises money for your mission.
🏛️
BigCommerce and Squarespace are built for selling products online. Zeffy includes donation pages, raffle management, and donor tracking designed for nonprofit fundraising.
🤝
BigCommerce and Squarespace offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited email support and live training sessions for all users at no extra cost.
BigCommerce and Squarespace charge $29-79+ monthly plus 2.9% on every transaction. For a nonprofit raising $30,000 annually, that's $870+ in fees. Zeffy is completely free - no monthly fees, no transaction costs. Donors can leave voluntary contributions, but it's optional.
These eCommerce platforms are built for selling products, not fundraising. You'll need expensive third-party apps for donations, auctions, and donor management. Zeffy provides all nonprofit tools built-in - donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor CRM.
BigCommerce and Squarespace charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. Plus, we're built specifically for nonprofits with donation tools, donor management, and event ticketing that eCommerce platforms simply don't offer.
These platforms are designed for selling products, not fundraising. They lack donation forms, peer-to-peer campaigns, auction tools, and donor management features. You'd need expensive third-party apps and custom development. Zeffy provides all these fundraising tools built-in, saving you time and money.
BigCommerce and Squarespace charge $29-79+ monthly plus 2.9% transaction fees on every donation. For a nonprofit raising $50,000 annually, that's $1,450+ in fees alone. With Zeffy, you keep 100% of donations. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but it's completely optional.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
