BiddingOwl and Jumblebee help you run charity auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bidding Owl VS Jumblebee
BiddingOwl and Jumblebee charge 5% plus card fees on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or live event keeps every dollar raised for your mission.
BiddingOwl and Jumblebee focus only on auctions, requiring separate tools for donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns. Zeffy combines auctions with donations, raffles, ticketing, and online stores in one platform.
BiddingOwl and Jumblebee limit phone support to premium plans and charge extra for full access. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no cost.
Unlike auction platforms that charge 5% plus card fees on every bid, Zeffy is completely free. You keep 100% of what you raise through auctions, donations, and events. Plus, you get a full fundraising platform instead of just auction tools.
Yes. While BiddingOwl and Jumblebee focus only on auctions, Zeffy offers auctions plus donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores. You get everything you need in one free platform instead of paying for multiple tools.
If you raise $10,000 through auctions, BiddingOwl or Jumblebee would take $500+ in fees. With Zeffy, you keep the full $10,000. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your fundraising proceeds stay with your cause.
BiddingOwl charges 5% plus card fees on every winning bid, while Jumblebee takes 5% plus VAT plus card fees. With Zeffy, you pay nothing. Keep 100% of your auction proceeds while donors can choose to leave voluntary contributions.
Unlike auction-only platforms, Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, online stores, and peer-to-peer campaigns in one free platform. No need to juggle multiple tools or pay separate fees for each fundraising method.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
