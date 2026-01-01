CharityAuctionsToday

Easy Upload of Auction Items Mobile & Online Bidding (Silent + Live) Automatic Payment/Checkout for Winners Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking Custom Branding & Auction Page Sharing
Reporting & Exportable Winner/Payment Data In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout)

Pricing
5% card fees on winning bids
5% platform cut plus card fees
Processing fees
2.9% + $0.30
Approximate processing fee per transaction via Stripe or PayPal.
3% + $0.30
Platform fees
5%
performance fee on winning online/mobile auction bids only; traditional silent and live auctions have no platform fee
5%
Platform fees vary by plan: Flex, Pre-Paid, or no fee with a one-time subscription payment.
Monthly fees
$0
No monthly or subscription fees.
$0
No monthly or subscription fees.
Value for money
4.9
4.6

Features
4.8/5
Smooth auction setup with minimal learning curve. Fast to launch, focused tool.
4.0/5
Solid auction platform with more features. Steeper learning curve, requires more setup time.
Donations
BiddingOwl does not provide standalone donation collection tools - their platform focuses exclusively on auction-based fundraising activities.
Limited donation capabilities - primarily focused on auction-related payments rather than standalone donation forms or recurring giving programs.
Ticketing
BiddingOwl does not provide event ticketing functionality - organizations need separate tools for selling event admission tickets.
Event ticketing available for auction events, but limited compared to full-service ticketing platforms. Focuses on auction attendance rather than general event management.
Peer-to-Peer Fundraising
BiddingOwl does not offer peer-to-peer fundraising capabilities, limiting organizations to centralized auction events only.
No peer-to-peer fundraising tools. Platform centers on organization-hosted auction events rather than supporter-led campaigns.
Auctions
BiddingOwl offers online auction hosting with bidding management, item cataloging, and payment processing specifically designed for fundraising events.
CharityAuctionsToday offers comprehensive auction management with online bidding, mobile bidding apps, and live auction support. Includes bid tracking, payment processing, and donor management features specifically designed for charity auctions.
Raffles
BiddingOwl does not include raffle management features, focusing solely on traditional auction-style bidding for fundraising.
Basic raffle support through auction platform, but not a dedicated raffle management system with ticket sales and drawing features.
Online store
BiddingOwl lacks dedicated online store functionality for selling merchandise or products outside of their auction format.
No built-in online store functionality. Platform is specialized for auction items rather than general merchandise sales.
Memberships
BiddingOwl doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track member renewals and benefits.
CharityAuctionsToday focuses on auction events rather than ongoing membership management. Limited tools for tracking member engagement or renewal cycles.
Donor Management/CRM
Limited donor tracking focused only on auction activity. Missing comprehensive donor relationship management for year-round engagement.
Tracks bidder information and auction history but lacks comprehensive donor relationship management tools. Limited ability to segment donors beyond auction participation.
Emails & Newsletter
No built-in email marketing tools. You'll need third-party software to communicate with bidders and donors outside of auctions.
Basic email capabilities for auction announcements and winner notifications. Limited segmentation and automation features compared to dedicated email platforms.
Payment Processing
Charges 3% + $0.30 per transaction. Processing fees eat into your fundraising dollars with every bid and purchase.
Charges 3% + $0.30 per transaction. Processing fees eat into your fundraising dollars with every bid and purchase.

Payment methods
Credit cards only for auction bids
Credit cards only, no mobile wallets
Credit Card Payments
Supported - Accepts credit card payments for auction bids and donations through their platform
Supported - Accepts major credit cards through integrated payment processing for auction bidding
Apple Pay & Google Pay
Not specified - Digital wallet support not clearly mentioned on their auction platform
Not supported - Limited to traditional credit card processing without mobile wallet integration
ACH / Bank Transfers
Not supported - BiddingOwl focuses on auction fundraising, not direct payment processing
Not supported - CharityAuctionsToday focuses on auction management without direct ACH payment processing
Tap to Pay App
Not supported - BiddingOwl is web-based auction software without mobile payment apps
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available for in-person auction events

Customer Support
4.8/5
4.0/5 Unlimited Support
BiddingOwl limits support based on plan tier, with premium support for higher-tier accounts
CharityAuctionsToday limits support to business hours only
Phone Support / Office Hours BiddingOwl offers phone support during business hours for paid plan customers
CharityAuctionsToday offers phone support during standard business hours
Webinars BiddingOwl offers occasional training webinars for auction setup and best practices
CharityAuctionsToday offers training webinars for auction setup and management
Help Center
BiddingOwl maintains a help center with guides for auction management and troubleshooting
CharityAuctionsToday has a knowledge base with auction platform guides
Email
BiddingOwl provides email support for technical issues and account questions
CharityAuctionsToday provides email support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — priority help for higher-tier users only Business hours only support with limited availability outside standard times