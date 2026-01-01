BiddingForGood and SchoolAuction.net help you run online auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Biddingforgood VS School Auction.net
Biddingforgood and SchoolAuction.net take 9% and 3% of every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or live event actually raises money for your mission.
Biddingforgood and SchoolAuction.net limit support to business hours with 24-48 hour response times. Zeffy offers unlimited support whenever you need help.
Biddingforgood and SchoolAuction.net only handle auctions. Zeffy supports auctions, raffles, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Zeffy offers all fundraising tools in one place at zero cost, while auction platforms charge hefty fees and only handle auctions. You get donations, ticketing, raffles, and more without losing 9% of your funds to platform fees.
Auction platforms take $595 yearly plus 9% of winning bids. On a $10,000 auction, that's $1,495 in fees. Zeffy charges nothing, so you keep every dollar raised for your mission instead of paying platform costs.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports donations, event ticketing, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising capabilities without needing multiple expensive tools.
Zeffy provides unlimited support through email, chat, and phone without time restrictions. Auction platforms limit you to business hours only with slower response times, leaving you stuck when issues arise during events.
Auction platforms lock you into one fundraising method and charge hefty fees. Zeffy gives you auctions plus donations, ticketing, raffles, and memberships at zero cost, so you raise more money with complete flexibility.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
