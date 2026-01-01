BiddingForGood and ReadySetAuction help you run online auctions, but they charge platform fees and processing costs that reduce your fundraising totals. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Biddingforgood VS Ready Set Auction
Biddingforgood and ReadySetAuction take 9% of every winning bid plus annual fees. Zeffy charges zero fees, so your gala auction raises money for your mission.
Biddingforgood and ReadySetAuction only track bidders during events. Zeffy includes full donor stewardship tools for building lasting relationships.
Biddingforgood and ReadySetAuction only handle auctions. Zeffy supports donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns year-round.
Auction platforms charge annual fees plus percentages on every winning bid. Biddingforgood costs $595/year plus 9% on bids, while ReadySetAuction charges annual fees plus card processing. With Zeffy, you pay nothing - keep 100% of every dollar raised.
Unlike auction-only platforms, Zeffy grows with you. Start with auctions, then add donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns as needed. No need to juggle multiple platforms or pay separate fees for each fundraising method.
Zeffy offers everything you need beyond just auctions - donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one place. Plus, you keep 100% of what you raise with zero platform fees, unlike auction platforms that charge annual fees plus percentages on winning bids.
Yes! Zeffy includes auction capabilities alongside donations, event ticketing, online stores, and membership management. Instead of paying separate fees for different platforms, you get everything in one zero-fee solution that grows with your organization.
While auction platforms limit support to business hours, Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive resources whenever you need help. Our team understands nonprofits need support that fits their schedule, not just standard business hours.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
