BiddingForGood and Jumblebee help you run online auctions, but both charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Biddingforgood VS Jumblebee
🏆
Biddingforgood and Jumblebee take 3-9% of every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or gala actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧰
Biddingforgood and Jumblebee only handle auctions, leaving you to find separate tools for donations, ticketing, and donor follow-up. Zeffy gives you everything in one place to run your entire fundraising program.
🤝
Biddingforgood and Jumblebee limit support to business hours with delayed responses. Zeffy provides unlimited email support plus live training webinars to help you succeed with every campaign.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while auction platforms charge 3-9% on winning bids plus annual fees. You keep every dollar raised and get access to donations, ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy provides a complete fundraising toolkit including donation forms, event ticketing, membership management, online stores, and peer-to-peer campaigns. Run all your fundraising activities on one platform without paying fees.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no cost. Auction platforms often limit support to business hours only and charge annual fees on top of transaction costs for basic assistance.
With Zeffy, you keep 100% of every dollar raised from auctions, donations, and ticket sales. Auction platforms like Biddingforgood charge $595 annually plus 3-9% on winning bids, while Jumblebee takes 7.5% plus card fees from your proceeds.
Zeffy grows with your organization beyond auctions. Add donation forms, event ticketing, membership management, online stores, and peer-to-peer campaigns without switching platforms or paying additional fees for each new fundraising method.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
