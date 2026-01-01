BiddingForGood and CharityAuctionsToday help you run online auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Biddingforgood VS Charity Auctions Today
BiddingForGood takes 9% plus fees, CharityAuctionsToday takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero platform fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
BiddingForGood and CharityAuctionsToday only track bidders during events. Zeffy includes full donor management to build lasting relationships beyond auction night.
BiddingForGood and CharityAuctionsToday only handle auctions. Zeffy supports auctions, raffles, donations, memberships, and events in one platform that grows with your needs.
Zeffy offers all fundraising tools in one place at zero cost. While auction platforms charge 5-9% fees plus annual costs, Zeffy lets you keep 100% of donations. You get auctions, raffles, ticketing, and donor management without switching between multiple platforms or paying hefty transaction fees.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run auctions, sell raffle tickets, process donations, manage memberships, and send newsletters all from one dashboard. No need to juggle multiple tools or pay separate fees for each fundraising method.
Auction platforms typically charge $595+ annually plus 5-9% on every transaction. On a $10,000 fundraiser, that's $500-900 in fees alone. With Zeffy, you keep that money for your mission while donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Auction platforms charge hefty fees that eat into your fundraising. Biddingforgood costs $595 annually plus 9% on winning bids, while CharityAuctionsToday takes 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of what you raise for your mission.
Auction-only platforms leave you scrambling for other tools when you need donations, memberships, or newsletters. Zeffy handles your entire fundraising toolkit in one place. Run auctions today, collect donations tomorrow, and manage members year-round without juggling multiple platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
