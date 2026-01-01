BetterWorld asks donors to pay extra fees at checkout. Subsplash takes 2.99% from every donation. Both cost nonprofits money — $2,900 on $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Subsplash
💸
BetterWorld charges 2.9% + $0.30 per card transaction and gates raffles behind paid subscriptions. Subsplash takes 2.99% per gift and focuses on church engagement, not nonprofit fundraising. Zeffy covers all fees and gives you every tool at zero cost.
🎟️
BetterWorld locks raffles behind higher-tier plans and has no auction tools. Subsplash has no raffle or auction features at all. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer in one platform with zero fees.
🔓
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments and limits digital wallets to online forms. Subsplash restricts ACH to recurring gifts and has no in-person payment tools. Zeffy accepts all payment types with no logins or hardware required.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores at zero cost. BetterWorld and Subsplash lock key features behind paid plans, forcing you to upgrade or pay extra fees to access the tools your nonprofit needs.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor accounts or checkout fees. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and Subsplash limits digital wallets to their mobile app only, creating barriers for your supporters.
Absolutely. Zeffy's nonprofit experts respond within 2-6 hours via chat, email, and phone at no cost. BetterWorld's support structure isn't clear, and Subsplash reserves priority help for higher-paying plans, not mission-driven teams.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, and stores at zero cost. BetterWorld locks these behind paid plans, and Subsplash focuses on church tools that require setup fees and monthly subscriptions.
No. Zeffy accepts all payment types without accounts or extra fees. BetterWorld requires donor accounts for bank transfers, and Subsplash limits digital wallets to their mobile app only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
