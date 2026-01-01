Salsa Labs

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies - Card fees if donors don't opt in
Varies - $349/mo + 2.9% + card fees
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction (credit card); 1.5% + $0.30 per transaction (ACH)
Processing fees: 2.9% + $0.20 per donation
Platform fees: 0% - Free Forever plan has no platform fees; optional paid annual membership plan charges 1% per transaction
Platform fees: N/A - No separate platform fee specified
Monthly fees: $0 - Starting at $0 for Free Forever plan; optional paid annual membership plan at $1,550/year
Monthly fees: $349/month - $349/month (or $99+ monthly minimum), plus $20/month access fee
Value for money: 4.7
Value for money: 3.7

Features: 4.6/5 - Strong event and peer-to-peer features, but requires paid plans and third-party integrations for full functionality.
Features: 3.7/5 - Robust enterprise-grade tools, but enterprise pricing and complex setup make it unsuitable for small teams.
Donations: Donation forms with recurring giving and customizable branding; advanced features require a paid plan. Donations: Donation forms with recurring giving and tribute gifts; advanced customization requires paid plans starting at $349/month.
Ticketing: Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans.
Ticketing: Event registration and ticketing with attendee management; available only on higher-tier plans. Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards; paid plans required.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser tools; restricted to higher-tier plans.
Auctions: No auction features; requires a separate auction platform. Auctions: No native auction tools; requires third-party integration to run auctions.
Raffles: Raffle tools with bid tracking and winner management; requires a higher-tier paid subscription.
Raffles: No built-in raffle functionality; nonprofits must use workarounds or third-party software. Online store: Product sales and merchandise store with inventory tracking; limited to paid plans.
Online store: No online store capabilities; platform is not designed for merchandise sales.
Memberships: No membership management tools; supports recurring donations but lacks member portals or tier management. Memberships: Membership management with recurring billing, member portals, and automated renewal reminders.
Donor Management/CRM: Donor database with giving history, contact management, and basic segmentation for campaigns.
Donor Management/CRM: Full donor profiles with engagement tracking, giving history, and segmentation tools.
Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion.
Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates, automation, and A/B testing capabilities.
Payment Processing: Stripe integration supporting credit cards, ACH, and digital wallets; donors must create accounts for bank transfers. Payment Processing: Integrated payment processing with multiple payment methods and automated receipts.

Payment methods: Credit cards, digital wallets, and ACH; in-person payments not available.
Payment methods: Credit cards, digital wallets, and ACH; in-person payments not available.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards through integrated processing.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards through integrated processing.
Apple Pay & Google Pay: Supports Apple Pay and Google Pay on online donation forms only.
Apple Pay & Google Pay: Supports Apple Pay and Google Pay via payment processor integration at checkout.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers supported but require donors to create Betterworld accounts.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers supported for recurring donations, lowering fees on larger gifts.
Tap to Pay App: In-person payment tools not available; events require separate hardware.
Tap to Pay App: In-person payment tools not available; requires separate hardware integration for events.

Customer Support: 4.7/5
Customer Support: 4.0/5
Unlimited Support: Support available but structure unclear - no dedicated nonprofit team or transparent response times Unlimited Support: Support access depends on plan tier - priority help starts at $149/mo with no free option for small nonprofits
Phone Support / Office Hours: No phone support or scheduled calls available - relies on digital communication only Phone Support / Office Hours: Phone support available during business hours for paid customers - no weekend or after-hours help
Webinars: Limited webinar content focused on corporate partnerships rather than nonprofit training
Webinars: Regular training webinars and educational sessions for users
Help Center: Complete resource library with guides and tutorials accessible 24/7 at no cost
Help Center: Comprehensive help center with searchable articles - some advanced resources are gated to paid tiers Email: Email support available but response times unclear and no dedicated nonprofit expertise
Email: Email support with response times varying by plan level - enterprise customers get priority Nonprofit-Focused Support Team: Support available but no dedicated nonprofit team or clear response times
Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan tier with priority help starting at $149/mo