BetterWorld asks donors to pay processing fees at checkout. Salsa Labs charges $349/month plus 2.9% on donations — $4,188 yearly before you raise a dollar.
BetterWorld VS Salsa Labs
BetterWorld takes 2.9% + $0.30 per ticket and locks raffles behind paid subscriptions. Salsa Labs has no raffle tools at all. Zeffy charges zero fees and includes raffles free.
BetterWorld requires paid plans for raffles and stores. Salsa Labs built for enterprise teams with complex setup. Zeffy gives small nonprofits every tool in one place, free.
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments. Salsa Labs limits ACH to recurring gifts only. Zeffy accepts credit cards, digital wallets, and bank transfers with no logins required.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and online stores at zero cost. BetterWorld locks key tools like raffles and stores behind paid plans, while Salsa Labs charges $349/month plus processing fees.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and Salsa Labs limits ACH to recurring gifts only.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via live chat, email, and phone at no cost. BetterWorld's support structure isn't clear, and Salsa Labs charges $149/month minimum for priority help.
Yes. Zeffy includes auctions and raffles at zero cost. BetterWorld requires paid subscriptions for raffles, and Salsa Labs has no auction tools at all.
Never. Zeffy is 100% free regardless of how much you raise. Salsa Labs charges $349/month minimum, and BetterWorld asks donors to cover fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
