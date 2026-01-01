Betterworld asks donors to pay extra fees at checkout. Raise 365 takes 8% total — $800 on every $10,000 raised. Both charge for key features nonprofits need.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Betterworld VS Raise 365
Betterworld and Raise 365 take processing fees or platform cuts on every donation. Zeffy covers all costs so your $1,000 fundraiser stays at $1,000.
Betterworld and Raise 365 lock raffles, ticketing, and stores behind paid plans. Zeffy gives you every fundraising tool at no cost, no upgrades required.
Betterworld requires donor accounts for bank transfers and Raise 365 limits ACH to recurring gifts. Zeffy accepts all payment types with no logins or friction.
Most platforms take 5-8% in fees to cover their costs and profits. Zeffy operates differently — donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, so nonprofits keep 100% of every donation.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, online stores, and donor management at no cost. Other platforms lock these behind paid subscriptions or charge extra fees for full access.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations. Unlike competitors that charge 5-8% in fees, you never lose money to platform cuts or transaction costs.
No upgrades needed. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and online stores at no cost. Other platforms lock these features behind paid plans or charge extra fees.
Our nonprofit experts respond within 2-6 hours via email and chat. You'll also find step-by-step guides and video tutorials in our help center, all free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
