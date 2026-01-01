BetterWorld asks donors to cover fees at checkout. Pledge It charges $150 monthly plus 2.9% — $1,800 per year before you raise a dollar.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Pledge It
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, and Pledge It charges $150 per month plus transaction costs. Zeffy covers all fees so your supporters give what they intend and you keep 100% for your mission.
BetterWorld locks raffles and stores behind paid plans, and Pledge It focuses only on peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donations, ticketing, memberships, auctions, raffles, CRM, and email in one platform at zero cost.
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments and limits digital wallets to online forms, and Pledge It doesn't support ACH at all. Zeffy accepts credit cards, bank transfers, Apple Pay, and Google Pay without requiring logins or separate hardware.
Zeffy gives you every fundraising tool at zero cost while BetterWorld charges processing fees and Pledge It costs $150/month plus transaction fees. You keep 100% of donations and get donations, events, raffles, auctions, and memberships in one platform.
Yes. BetterWorld locks raffles and ticketing behind paid subscriptions, while Pledge It charges $150/month for full access. Zeffy includes every tool from day one with no upgrades, no paywalls, and no monthly fees.
No. BetterWorld requires donor accounts for bank transfers, and both competitors limit payment options. Zeffy accepts all payment types including ACH, credit cards, and digital wallets without requiring donor logins or accounts.
Yes. BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, and Pledge It charges 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy covers all fees so your supporters give exactly what they intend, and you keep 100%.
Absolutely. BetterWorld and Pledge It offer limited support with unclear response times. Zeffy's nonprofit experts answer questions in 2-6 hours via live chat, email, and phone — all free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
