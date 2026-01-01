BetterWorld asks donors to pay extra fees at checkout. Pledge charges 2.9% on gifts over $1,000 plus $5 monthly. Both cost nonprofits money.
BetterWorld VS Pledge
Betterworld asks donors to cover card fees at checkout, and Pledge charges 2.9% + $0.30 on donations over $1,000. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of every gift, no matter the size.
Betterworld locks raffles and stores behind paid plans, and Pledge has no auction or raffle tools at all. Zeffy includes every fundraising feature in one platform at zero cost.
Betterworld requires donor accounts for ACH payments, and Pledge has no native in-person tools. Zeffy accepts credit cards, bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and Tap to Pay — no logins, no hardware, no friction.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships in one platform with zero monthly fees. BetterWorld and Pledge lock key features behind paid plans and charge monthly disbursement fees.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and Pledge limits payment options, making it harder for supporters to give quickly.
Our nonprofit experts respond within 2–6 hours via chat, email, and phone. BetterWorld and Pledge offer unclear support access with no dedicated nonprofit teams or transparent response times.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s alongside donations and events in one platform. BetterWorld and Pledge don't offer these tools, forcing you to juggle multiple platforms throughout the year.
Never. Zeffy covers all processing fees on donations of any size. BetterWorld charges 2.9% + $0.30 per transaction, and Pledge charges fees on gifts over $1,000 plus monthly disbursement costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
