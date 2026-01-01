BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout. PayBee takes 2% plus card fees. Both charge nonprofits — $2,000 lost on every $50,000 raised.
BetterWorld VS PayBee
PayBee takes 2% plus processing fees, and BetterWorld asks donors to cover card costs at checkout. Zeffy charges zero fees so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% for your cause.
PayBee charges $599 upfront to unlock ticketing and auctions for in-person events. Zeffy gives you every tool free from day one so you can run your gala without paying platform costs.
BetterWorld passes processing fees to donors at checkout, and PayBee takes 2% off the top. Zeffy covers all fees so supporters give what they intend and you keep every dollar.
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, while PayBee takes a 2% platform cut plus card fees. Zeffy covers all costs so your donors give exactly what they intend.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and stores at zero cost. BetterWorld and PayBee lock these features behind paid subscriptions or charge setup fees.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, and ticketing at zero cost. BetterWorld and PayBee lock key features behind paid plans and charge setup fees for events.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and PayBee needs third-party setup for in-person payments.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via chat, email, and phone at no cost. BetterWorld and PayBee tier their support by plan level, with faster help reserved for paid users.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
