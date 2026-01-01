BetterWorld asks donors to pay extra fees at checkout. OneCause takes 5% plus thousands in setup costs. Both charge for what Zeffy gives free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS OneCause
BetterWorld and OneCause both charge processing fees on every ticket sold. Zeffy covers all fees so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission, not platform costs.
OneCause is built for big events, BetterWorld locks raffles behind paid plans. Zeffy gives you donations, memberships, ticketing, auctions, and raffles in one place with zero fees, year-round.
BetterWorld requires donor accounts for bank transfers, OneCause requires setup for ACH payments. Zeffy accepts all payment types without logins, making it easier for supporters to give quickly from any device.
Yes. Zeffy covers all processing fees so you keep 100% of donations, ticket sales, and membership dues. BetterWorld and OneCause charge processing fees that donors see at checkout, plus platform fees that eat into your fundraising.
No. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and stores at zero cost. BetterWorld locks these behind paid subscriptions, while OneCause requires annual plans starting at $2,995 for full features.
Yes. Zeffy's nonprofit experts respond within 2-6 hours via live chat, email, and phone at no cost. BetterWorld's support isn't nonprofit-specific, and OneCause reserves priority support for enterprise customers only.
Both platforms pass processing fees to your donors at checkout or take platform cuts from your fundraising. Zeffy covers all fees so donors give exactly what they intend, and you keep 100% without hidden costs.
Yes. Zeffy includes donations, events, memberships, raffles, auctions, and stores at zero cost. BetterWorld and OneCause lock key features behind paid plans or focus only on events, not year-round fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
