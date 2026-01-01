BetterWorld asks donors to cover 2.9% + $0.30 fees. MoneyDolly takes 20% of every donation plus processing costs — $2,000 gone on every $10,000 raised.
BetterWorld VS MoneyDolly
BetterWorld charges card fees unless donors opt in to cover them. MoneyDolly takes 20% of every donation plus 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy covers all fees so you keep 100% of what supporters give.
BetterWorld locks raffles and stores behind paid plans. MoneyDolly requires upgrades for peer-to-peer and ticketing. Zeffy includes every fundraising tool at zero cost so you can run any campaign without paying to unlock features.
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments. MoneyDolly only accepts credit cards with manual entry. Zeffy accepts cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with no logins required so supporters give in seconds from any device.
Most all-in-one platforms charge 2.9% + $0.30 per transaction or take 20% platform fees. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of donations, and donors have the option to leave a voluntary contribution to support our mission.
Yes. While other all-in-one platforms lock key features behind paid plans, Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, memberships, and donor management completely free. No monthly fees, no feature limits.
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, adding 2.9% + $0.30 to every gift. Zeffy covers all fees so donors give what they intend, and you keep 100% without asking them to pay extra.
BetterWorld locks raffles, ticketing, and stores behind paid subscriptions. Zeffy includes every fundraising tool at no cost, so you can run any campaign without upgrading.
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments. Zeffy accepts all payment types without logins, making it easier for supporters to give quickly from any device.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
