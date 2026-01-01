BetterWorld charges 2.9% + $0.30 per donation. Mightycause charges 1.99% + $0.30. Both platforms take fees from every dollar raised for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Mightycause
💯
Mightycause takes up to 7.9% per transaction and BetterWorld charges 2.9% + $0.30 in processing fees. Zeffy covers all costs so you keep 100% of every donation without asking supporters to pay extra at checkout.
🎟️
BetterWorld locks raffles and stores behind paid plans, and Mightycause requires third-party tools for auctions and raffles. Zeffy includes every fundraising tool you need in one place, free.
⏱️
BetterWorld's support structure isn't clear, and Mightycause reserves priority help for paid subscribers starting at $99/month. Zeffy's nonprofit experts answer questions in 2–6 hours via email, chat, and phone at no cost.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, and online stores at zero cost. BetterWorld and Mightycause lock key tools behind paid plans or require third-party integrations that add complexity and fees.
No. Zeffy covers all processing fees so donors give exactly what they intend. BetterWorld asks donors to cover 2.9% + $0.30, while Mightycause can ask for up to 7.9% in total fees at checkout.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Both BetterWorld and Mightycause limit their best support to paid plans, leaving free users with slower response times.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, online stores, and memberships at zero cost. BetterWorld and Mightycause require paid upgrades or third-party tools for these features.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, while Mightycause limits payment options without upgrades.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice