BetterWorld keeps 100% of donations free. JustGiving takes 5% — $5,000 on every $100,000 raised going to platform fees, not your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS JustGiving
💯
BetterWorld charges donors at checkout and JustGiving takes 5% off the top. Zeffy covers all fees so you keep 100% of every donation, ticket sale, and raffle entry without asking supporters to pay extra.
🇺🇸
BetterWorld's support structure isn't clear and JustGiving's help runs on UK hours. Zeffy's nonprofit experts respond in 2–6 hours via chat, email, and phone during your workday with answers that fit US tax rules and compliance.
📲
BetterWorld requires donor accounts for bank transfers and JustGiving only accepts cards online. Zeffy processes credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with no logins required, plus mobile tools for in-person events.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers and credit cards with zero fees, plus our mobile app lets you take donations at events. BetterWorld requires donor accounts for bank transfers, and JustGiving doesn't offer ACH or in-person tools.
Never. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores at zero cost. BetterWorld locks these behind paid subscriptions, and JustGiving doesn't offer them at all.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and online stores at zero cost. BetterWorld and JustGiving lock key tools behind paid plans or take platform fees, so you pay to access what you need.
No. Zeffy accepts all payment types without donor logins and covers all fees. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and JustGiving takes 5% off every donation before it reaches you.
Absolutely. Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours and know US tax rules. BetterWorld's support isn't nonprofit-specific, and JustGiving operates on UK time with UK regulations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice