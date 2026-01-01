JustGiving

All-in-one Fundraising Features

Zero-Fees on Transactions

All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies - Card fees if donors don't opt in
Varies - 5% platform cut plus card fees

Processing fees
2.9% + $0.30 per transaction for credit cards; 1.5% + $0.30 per transaction for ACH
N/A - Payment processing fees apply; may vary if using Blackbaud Merchant Services (specific rate not explicitly stated for US)

Platform fees
0% - Free Forever plan has no platform fees; 1% per transaction for the optional paid annual membership plan
0% - No platform fees if processing via DAF; 5% platform fee if processing via Blackbaud Merchant Services

Monthly fees
$0 - Starting at $0 for Free Forever plan; optional annual membership $1,550/year
$0 - No monthly subscription fee for US nonprofits

Value for money
4.7
N/A

Features
4.6/5 - Feature-rich platform with donations, ticketing, and peer-to-peer, but most tools require paid plans.
4.0/5 - Focused on donations and peer-to-peer fundraising, but lacks ticketing, store, raffles, and memberships.

Donations
Donation forms with recurring giving and customizable branding; advanced features require a paid plan.
Donation pages with recurring giving; availability limited to certain countries. Ticketing
Event ticketing with registration management and check-in tools available on paid plans.
No dedicated ticketing tools for galas or paid events.

Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards; paid plans required.
Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards built in. Auctions
No auction features; requires a separate platform for auctions.
No auction features; focused on donation campaigns and peer-to-peer fundraising. Raffles
Raffle and auction tools with bid tracking and winner management; require a higher-tier subscription.
No raffle or lottery tools; requires third-party platforms for raffles.

Online store
Product sales and merchandise store with inventory tracking; available on paid plans.
No online store functionality; cannot sell merchandise alongside fundraising. Memberships
No membership management tools; supports recurring donations but lacks member portals.
No membership management; recurring donations available but no member portals or tiers. Donor Management/CRM
Donor database with giving history, contact management, and basic segmentation.
Basic donor data and campaign reporting; CRM features are limited compared to dedicated platforms.

Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion.
No campaign builder or donor newsletter tools; only automated thank-you emails and receipts. Payment Processing
Stripe integration supporting credit cards, ACH, and digital wallets; bank transfers require donor accounts.
Integrated payment processing with credit cards and digital wallets; 5% platform fee plus processing costs.

Payment methods
Credit cards, digital wallets, and ACH transfers; no native in-person tools.
Credit cards and digital wallets only; no ACH or in-person options.

Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards through integrated processing.
Accepts major credit and debit cards; 5% platform fee plus payment processing.

Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay at online checkout only.
Supports Apple Pay and Google Pay at checkout for faster mobile donations.

ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available but require donors to create Betterworld accounts.
ACH bank transfers not supported.

Tap to Pay App
In-person payments not supported; separate hardware required for events.
In-person payments not supported; separate systems required for events.

Customer Support
4.7/5
0.0/5

Unlimited Support
Support access unclear and not nonprofit-specific - no dedicated team or transparent response times for mission-driven organizations
Support available but primarily UK-focused with limited US nonprofit expertise

Phone Support / Office Hours
No phone support or scheduled calls available - appears to rely on digital communication channels only
Phone support only during UK business hours - challenging for US nonprofits in different time zones Webinars
Limited webinar content with focus on corporate partnerships rather than nonprofit training
No webinars or training sessions documented - limited educational resources for nonprofits Help Center
Complete resource library with guides and tutorials accessible 24/7 at zero cost
Help center with guides but emphasizes UK charity regulations rather than US nonprofit compliance

Email
Email support available but response times unclear - no dedicated nonprofit support team mentioned
Email support available but response times slow during peak fundraising periods like year-end Nonprofit-Focused Support Team
Support built for general fundraising, not nonprofit-specific needs or compliance requirements
UK-focused support with limited US nonprofit expertise and challenging time zones 