BetterWorld keeps 100% of donations free. Greater Giving charges $130/month plus 5% fees — $6,560 on every $50,000 raised going to software, not mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Greater Giving
💸
BetterWorld asks donors to cover 2.9% + $0.30 per transaction, and Greater Giving charges 5% platform fees plus card processing. Zeffy covers all fees so you keep 100% of every donation without asking supporters to pay extra.
🧰
BetterWorld locks raffles and stores behind paid plans, and Greater Giving focuses only on galas and auctions. Zeffy gives you donations, ticketing, memberships, raffles, peer-to-peer, and donor management in one place for free.
📲
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments, and Greater Giving limits payment options to cards and bank transfers with verification steps. Zeffy accepts all payment types including Apple Pay and Google Pay with no logins required.
Yes. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and memberships with zero fees. BetterWorld and Greater Giving lock key features behind paid plans that start at $130+ per month.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and Greater Giving has limited payment options that complicate giving.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via chat, email, and phone at no cost. BetterWorld and Greater Giving reserve priority support for paid customers only.
Most all-in-one platforms lock essential tools behind paid plans to generate revenue. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, and memberships completely free because donors have the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Zeffy's team helps you migrate donor data and campaign history at no cost. You'll keep your supporter relationships while gaining access to more tools and zero fees going forward.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
