BetterWorld asks donors to pay processing fees at checkout. GiveCampus takes 5% plus processing costs. Small nonprofits lose $5,000-$8,000 on every $100,000 raised with these platforms.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS GiveCampus
🎟️
BetterWorld takes 2.9% + $0.30 per ticket and locks raffles behind paid plans. GiveCampus charges 5% platform fees plus processing costs and doesn't offer raffle tools at all. Zeffy covers all fees so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of ticket sales for your mission.
🧰
BetterWorld requires paid subscriptions for raffle features and GiveCampus focuses only on peer-to-peer campaigns. Zeffy gives you raffle ticket sales, donation forms, event ticketing, auctions, memberships, and donor management in one place at zero cost.
🚀
BetterWorld's support structure isn't clear and GiveCampus is built for universities with long onboarding timelines. Zeffy is designed for small teams who need to set up a raffle in under 30 minutes with help from nonprofit experts who respond in 2–6 hours.
Zeffy is completely free forever. BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, while GiveCampus charges 5% platform fees plus 2.9% processing costs. With Zeffy, you keep 100% of every donation without asking donors to pay extra.
Yes. BetterWorld locks raffles, ticketing, and stores behind paid subscriptions. GiveCampus doesn't offer auctions or raffles at all. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and CRM tools at no cost.
Zeffy's nonprofit experts answer questions in 2-6 hours via email, chat, and phone support. BetterWorld's support structure isn't clear, and GiveCampus reserves priority help for higher-cost accounts.
Yes. BetterWorld requires donors to create accounts for bank transfers, and GiveCampus limits digital wallets to online forms only. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay without requiring donor logins.
No. BetterWorld locks auctions and raffles behind paid plans, while GiveCampus doesn't offer these tools at all. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and online stores at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
