BetterWorld asks donors to pay extra at checkout. GiveBrite takes 5% from every donation — $500 gone on every $10,000 raised. Both charge fees that eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS GiveBrite
🔒
BetterWorld locks raffles and ticketing behind paid plans, and GiveBrite takes 5% unless you pay £9.99/month. Zeffy includes every fundraising tool at zero cost, so you can launch any campaign without losing a dollar.
🤝
GiveBrite's free tier skims 5% from every donation, and BetterWorld asks donors to cover card fees at checkout. Zeffy covers all processing costs so supporters give what they intend and you keep 100%.
🎟️
BetterWorld requires paid subscriptions for raffles and stores, and GiveBrite limits peer-to-peer and auctions to higher tiers. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, CRM, and email in one place with no fees or paywalls.
Yes. Zeffy includes donations, events, ticketing, raffles, auctions, and memberships at zero cost. BetterWorld and GiveBrite lock most features behind paid plans, forcing you to upgrade or pay monthly fees to access the tools you need.
No. Zeffy accepts all payment types without donor logins and covers all processing fees. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and GiveBrite takes 5% unless you pay £9.99/month to avoid it.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via email, chat, and phone at no cost. Both BetterWorld and GiveBrite offer limited support with unclear response times and no dedicated nonprofit teams.
Yes. Zeffy's tap to pay app lets anyone on your team take payments from their phone at events or galas. BetterWorld and GiveBrite require separate hardware setups for in-person donations.
Never. Zeffy covers all fees so you keep 100% of donations without any monthly bills. GiveBrite takes 5% unless you pay £9.99/month, and BetterWorld charges processing fees at checkout.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice