BetterWorld asks donors to cover 2.9% + $0.30 fees. Flipcause charges $125/month plus 6.9% — $6,900 on every $10,000 raised plus subscription costs.
BetterWorld VS Flipcause
Flipcause starts at $125/month and BetterWorld requires paid plans for raffles, ticketing, and stores. Zeffy gives you every fundraising tool from day one with zero subscription fees or paywalls.
Flipcause asks donors to cover 6.9% + 30¢ per transaction, and BetterWorld passes card fees to supporters. Zeffy covers all processing costs so 100% of every donation goes to your mission.
Flipcause limits support to paid plans starting at $99/month, and BetterWorld's help center prioritizes corporate clients. Zeffy gives every nonprofit free, unlimited support from fundraising experts who respond in 2–6 hours.
Yes. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns from day one with zero fees. BetterWorld and Flipcause lock most tools behind paid plans, so you'd pay monthly subscriptions just to access basic features.
Never. Zeffy covers all processing costs so donors give exactly what they intend. BetterWorld asks donors to cover 2.9% + 30¢ fees, and Flipcause charges 6.9% + card fees per gift, reducing what reaches your mission.
Absolutely. Zeffy's nonprofit experts help every organization for free via chat, email, and phone. BetterWorld's support isn't nonprofit-focused, and Flipcause limits help to paid plans starting at $99/month.
Yes. Zeffy's tap-to-pay app turns any phone into a payment terminal with zero fees. BetterWorld and Flipcause require separate hardware for events, adding costs and complexity to your fundraising.
Never. Zeffy gives you auctions, memberships, stores, and every fundraising tool forever at no cost. BetterWorld and Flipcause lock essential features behind paid plans, limiting what you can do without upgrading.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
