BetterWorld charges 2.9% + $0.30 per transaction. Enthuse charges 1.9% + 20p plus monthly fees up to £40. Both take fees from every donation raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Enthuse
🎟️
BetterWorld and Enthuse take 1.5–2.9% of every ticket sale plus transaction fees. Zeffy covers all processing costs so your 50/50 draw or basket raffle raises the full amount for your cause.
🔓
BetterWorld locks raffles behind paid subscriptions, and Enthuse requires higher-tier plans to access raffle tools. Zeffy includes raffles, ticketing, auctions, and every fundraising feature at zero cost.
❤️
BetterWorld asks donors to opt in to cover fees at checkout, and Enthuse charges monthly subscriptions up to £40. Zeffy relies on voluntary contributions from donors so you never pay a cent to fundraise.
BetterWorld charges 2.9% + $0.30 per transaction, while Enthuse takes 1.9% + 20p plus monthly fees up to £40. Zeffy covers all processing fees so you keep 100% of donations.
Yes. Zeffy includes online stores, ticketing, and auctions at zero cost. BetterWorld locks stores behind paid plans, and Enthuse requires third-party integrations for merchandise sales.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores at zero cost. BetterWorld and Enthuse lock most tools behind paid plans, so you'll pay monthly fees just to access basic fundraising features.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and Enthuse limits payment options to cards only, making it harder for supporters to give.
Yes. Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours with US-focused guidance. BetterWorld's support structure isn't clear, and Enthuse operates on UK time zones with UK charity regulations that don't apply to US nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
