All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Designed Specifically for Nonprofits</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unified Dashboard to Track Everything</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Automated Workflows (emails, receipts, Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
Varies - Card fees if donors don't opt in
Varies - Up to 6.9% + card fees per gift
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction (credit card); 1.5% + $0.30 per transaction (ACH)
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction (via Stripe or PayPal); nonprofit rate available: 2.2% + $0.30 per transaction
Platform fees: 0% - Free Forever plan; 1% per transaction (paid annual membership plan)
Platform fees: 4.9% per transaction for Simple Stores, Crowdfunding, Events/Ticketing, and Auctions; 6.9% per transaction for Raffles, Sweepstakes, and Athons; alternatively 0% with donor tips model
Monthly fees: $0 - Free Forever plan; optional $1,550/year annual membership (paid plan)
Monthly fees: $0 - No monthly or subscription fees
Value for money: 4.7
Value for money: 4.3

Features
4.6/5 - Good event and peer-to-peer basics, but most features require paid plans.
4.1/5 - Strong auction and event tools, but lacks an online store and requires paid plans for P2P.
Donations: Donation forms with recurring giving and customizable branding; advanced features require a paid plan.
Donations: Donation forms with recurring giving and custom fields; full features require a paid plan.
Ticketing: Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans only.
Ticketing: Event ticketing with seating options, registration forms, and check-in tools; advanced features require a paid plan.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donation forms with recurring giving and custom fields; full features require a paid plan.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans only.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Event ticketing with seating options, registration forms, and check-in tools; available on paid plans only.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards; paid plans required.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser dashboards; available on select paid plans.
Auctions: No auction features; requires a separate auction platform.
Auctions: Full online auction platform with mobile bidding, item management, and real-time bid tracking.
Raffles: Raffle tools with bid tracking and winner management; requires a higher-tier paid subscription.
Raffles: Raffle management with ticket sales, drawing tools, and winner selection; requires a separate auction platform.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Full online auction platform with mobile bidding, item management, and real-time bid tracking.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Raffle tools with bid tracking and winner management; requires a higher-tier paid subscription.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Raffle management with ticket sales, drawing tools, and winner selection; requires a higher-tier paid plan.
Online store: Product and merchandise sales with inventory tracking; limited to paid plans.
Online store: No online store for physical products; focused on event fundraising.
Memberships: No membership management tools; supports recurring donations but lacks member portals or tier management.
Memberships: Membership management with recurring billing, member portal, and automated renewal reminders.
Donor Management/CRM: Donor database with giving history, contact management, and basic segmentation.
Donor Management/CRM: Donor database with giving history, contact management, and basic reporting tools.
Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion.
Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion.
Payment Processing: Stripe integration supporting credit cards, ACH, and digital wallets; supports recurring donations but lacks member portals or tier management.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Membership management with recurring billing, member portal, and automated renewal reminders.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donor database with giving history, contact management, and basic segmentation.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donor database with giving history, contact management, and basic reporting tools.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Stripe integration supporting credit cards, ACH, and digital wallets; bank transfers require donor accounts.
Payment Processing: Integrated payment processing with credit card and ACH support; charges 2.9% + $0.30 per transaction.

Payment methods
Supports credit cards, digital wallets, and ACH; no in-person payment tools.
Supports credit cards and digital wallets only; no ACH or in-person payments.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards through integrated processing.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards with standard transaction fees.
Apple Pay & Google Pay: Supports Apple Pay and Google Pay via online checkout only.
Apple Pay & Google Pay: Supports Apple Pay and Google Pay through checkout integration.
ACH / Bank Transfers: Supports ACH bank transfers but requires donors to create Betterworld accounts.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers not supported.
Tap to Pay App: In-person payments not supported; separate hardware required for events.
Tap to Pay App: In-person payments not supported; separate hardware required for events and face-to-face fundraising.

Customer Support
4.7/5
4.3/5
Unlimited Support: Support access unclear and not nonprofit-specific - no transparent response times or dedicated team
Unlimited Support: Support available on paid plans starting at $39/mo - no free tier support access
Phone Support / Office Hours: No phone support or office hours information available - appears to rely on digital communication only
Phone Support / Office Hours: Phone support available during business hours only - no evening or weekend coverage
Webinars: Limited webinar content with focus on corporate partnerships rather than nonprofit training
Webinars: No regular webinar program - limited educational content for nonprofit fundraising best practices
Help Center: Complete resource library with guides, tutorials, and FAQs accessible 24/7 at zero cost
Help Center: Complete resource library with guides, tutorials, and FAQs at no charge
Email: Email support available but response times unclear - no dedicated nonprofit support team mentioned
Email: Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Nonprofit-Focused Support Team: Support access unclear with no nonprofit-specific team or transparent response times
Nonprofit-Focused Support Team: Support gated by pricing plan - free users have no access to help or guidance