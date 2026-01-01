Blackbaud
All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
Pricing
Varies - Card fees if donors don't opt in
Varies - 3% + card fees + $99/mo minimum
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction for credit cards; 1.5% + $0.30 per transaction for ACH
2.99% + $0.30 per transaction for Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB (USD); 3.5% + $0.30 per transaction for American Express (USD); 1% + fee per transaction for ACH/Direct Debit
Platform fees: 0% for Free Forever plan; 1% per transaction for paid annual membership plan
$20 per month starting price for Blackbaud NetCommunity Account ($20–$75 per Merchant Account)
Monthly fees: $0 - Starting at $0 for Free Forever plan; optional paid annual membership $1,550/year
$0 - No monthly fees
Value for money: 4.7
N/A
Features
4.6/5 - Easy-to-use platform for mid-size nonprofits, but many features require paid plans.
N/A - Powerful enterprise features but complex setup and requires IT support.
Donations: Donation forms with recurring giving and customizable branding, advanced features need paid plan.
Donation forms with customization and recurring giving; setup often requires a paid plan and IT support. Ticketing: Event ticketing with registration management and check-in tools, available on paid plans.
Event ticketing and registration via Blackbaud Altru, sold separately from fundraising tools.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards, paid plans required.
Peer-to-peer campaigns available, require higher-tier plan and technical setup.
Auctions: No auction features; focuses on peer-to-peer and event fundraising and requires separate auction platform. Silent and live auction tools via Blackbaud Altru, but require enterprise subscription and implementation.
Raffles: Raffle tools with bid tracking and winner management; require higher-tier subscription.
No built-in raffle tools; requires third-party integration or manual management. Online store: Product sales and merchandise store with inventory tracking, limited to paid plans.
No online store functionality; not designed for selling merchandise or products.
Memberships: No membership management tools; supports recurring donations but lacks member portals or tier management. Member management through Altru with portal access, renewals, and benefits tracking; enterprise product only.
Donor Management/CRM: Donor database with giving history, contact management, and basic segmentation.
Enterprise donor database with wealth screening, engagement scoring, and cross-product gift tracking.
Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion.
Email campaigns provided via Luminate Online as a separate add-on, not included by default.
Payment Processing: Stripe integration supporting credit cards, ACH, and digital wallets; bank transfers require donor account creation. First-party payment processing via Blackbaud Merchant Services; must use their processor.
Payment methods
Credit cards, digital wallets, and ACH; no native in-person payments.
Full payment options available; hardware purchases and extra monthly fees required.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards through integrated processing.
Accepts all major credit and debit cards via Blackbaud Merchant Services; requires their payment processor and setup fees.
Apple Pay & Google Pay: Digital wallets supported via checkout for online donation forms only.
Digital wallets supported via Blackbaud checkout, typically for organizations using the full payment suite.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers supported but require donors to create Betterworld accounts for processing.
ACH bank transfers available via Blackbaud Merchant Services with additional monthly and per-transaction fees.
Tap to Pay App: Native in-person payment tools not available.
In-person payments supported via Blackbaud POS system but require hardware purchase and separate merchant account setup.
Customer Support
4.7/5
2.9/5
Unlimited Support: Support access unclear and not nonprofit-specific - no transparent response times or dedicated team Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times
Phone Support / Office Hours: No phone support or office hours information available - appears to rely on digital communication only Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours
Webinars: Limited webinar content with focus on corporate partnerships rather than nonprofit training
No regular webinar program - training and educational content limited to enterprise customers with $10,000+ contracts Help Center: Complete resource library with guides, tutorials, and FAQs accessible 24/7 at zero cost
Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams
Email: Email support available but response times unclear - no dedicated nonprofit support team mentioned Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients
Nonprofit-Focused Support Team: Support access unclear with no nonprofit-specific team or guaranteed response times
Enterprise support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help smaller nonprofits get basic email help</p></div></div></div></div></div></div>